Hun stamkroeg brandde af, nu is het café van Hetty het thuis voor de harde kern van Heracles: ‘Ze luisteren beter dan mijn eigen kinderen’

Hetty ten Dam staat deze middag met een zwart-witte bloes achter de toog, de clubkleuren van Heracles. „Dat is puur toeval”, zegt ze met een lach. „Maar ik ben een groot fan. Heracles is mijn club. Al heel lang.” Later op de dag zit een handvol gasten rond de bar. Ze kennen elkaar. Af en toe schenkt Hetty bij. Ze is in haar element. „Ik hou van gezelligheid.”

‘Groen als gras’

Ruim een jaar geleden opende Ten Dam - geboren en getogen in Almelo, moeder van twee volwassen dochters - café Flashback aan de Grotestraat. Met nul horeca-ervaring, zegt ze. „Ik was zo groen als gras.” Daarom twijfelde ze wel even toen een ‘goede kennis’ haar vroeg of ze het café wilde overnemen. „Ik ben geen 25 meer, je moet het ook allemaal vol kunnen houden”, zegt ze. „Maar ik zei ook tegen mezelf: potverdorie. Je zit je hele leven al over een eigen café te zeuren. Dit is je kans.”