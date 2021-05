Illegaal sekshuis in Almelo? Eigenaar weet van niks: ‘Onzin, sekswerker en bewoner kennen elkaar’

Handdoeken­ra­ce op terras in Almelo: Nielz gaat woensdag om 6 uur open met spotgoedko­pe ontbijtjes

15 mei ALMELO - Als er maandagavond versoepelingen volgen, mogen de terrassen voor dag en dauw open. Niemand die erop zit te wachten? Nou, daar denken ze bij Café Restaurant Nielz in Almelo anders over. Om 6 uur 's ochtends opent Niels Mulder woensdag zijn terras. „Gezien de reacties verwachten we aardig wat mensen.”