In Bornerbroek worden koninginnen geteeld, en ze laten zich voeden door hun hofhouding

ALMELO/BORNERBROEK - Ooit gehoorde van huilende bijen? Hoe dat klinkt en waarom bijen soms in huilen uitbarsten, vertellen imkers komende zaterdag tijdens de open imkerijdag in onder meer Bornerbroek en Almelo.

Bijen verstaan de kunst om zich letterlijk ‘in te likken’, wanneer ze per ongeluk eens in een voor hen vreemd bijenvolk terecht komen. De koningin van zo'n bijenvolk vliegt een eind weg om zich door meerdere darren (mannetjes) te laten bevruchten, een actie die de dar overigens met de dood bekoopt.

Eenmaal bevrucht heeft de koningin zoveel zaad verzameld, dat ze gedurende enkele jaren gemiddeld tweeduizend eitjes per dag kan leggen. Die taak vergt zoveel inspanning, dat de koningin zich door een hofhouding van enkele bijen laat voeren en verzorgen.

In ban van de bij

Ellen Rodenstein somt in Bornerbroek in hoog tempo tal van bijzonderheden op over het houden en kweken van bijen. Rodenstein is lid van de imkervereniging ’t Iemenschoer. Ze raakt in de ban van de bij wanneer ze hoort over de toepassingen van honing bij de behandeling van allerlei kwalen. Zo heeft pure honing antibacteriële effecten.

Quote Zelfs wanneer een gezonde koningin bij een volk wordt gezet, is het maar de vraag of zo’n volk haar wel accepteert Ellen Rodenstein

Ze begint met een eigen bijenvolkje en volgt een basiscursus bijen houden. En vervolgens verdiept Rodenstein zich met allerlei vervolgencursussen meer en meer in het wel en wee van de bij. Ze teelt tegenwoordig koninginnen, een zeer delicate activiteit. „Bij elke stap verlies ik wel koninginnen”, vertelt ze. „Zelfs wanneer een gezonde koningin bij een volk wordt gezet, is het maar de vraag of zo’n volk haar wel accepteert. Zo niet, dan steken ze haar dood.”

Schrik van de buurt

Bij het telen probeert Rodenstein verschillende eigenschappen vast te leggen, zoals ‘haaldrift’ en ‘zwermtraagheid’. Pardon? „Met haaldrift wordt bedoeld dat bijen gretig zijn om honing te halen, terwijl zwermtraagheid een omschrijving is voor een bijenvolk dat niet geneigd is snel te gaan zwermen, bijvoorbeeld bij overbevolking. En je wilt ook voorkomen dat bijen te snel boos en wild worden. Je wilt niet dat de buurt schrikt van een hele zwerm bijen.”

Het loodje leggen

Elke nieuwe generatie koninginnen moet zorgen dat er voldoende werksters en darren komen, want bijen leven niet heel lang. Zomerbijen zes weken, terwijl winterbijen na zes maanden doorgaans het loodje leggen. „En bij een inventarisatie bij onze imkers bleek afgelopen seizoen dat er 45 tot vijftig procent minder bijen waren. Dat aantal neemt nu wel weer toe gelukkig, met de komst van nieuwe bijenvolken.”

Hoe zo’n volk ontstaat, daarover kan Rodenstein alle details vertellen. Nog een laatste weetje: bijen verstaan de kunst om zich letterlijk in te likken, wanneer ze per ongeluk eens in een voor hen vreemd bijenvolk terecht komen. „Ja”, verzucht Ellen, „bijen zijn soms net mensen.”

De open imkerijdag is komende zaterdag 9 juli van 11.00 tot 17.00 uur bij Natuurhus Almelo, Hagenborgh 4 en bij Erve Peeze, Wolbeslanden 5 in Bornerbroek. De entree is gratis.