In Hellendoorn kreeg één partij de macht, dat het daarna snel misging is niet zo verrassend

Hiervan loopt het water je in de mond, of juist helemaal niet: Almelose bakker maakt oliebollen­koek

ALMELO - Het is voor zover bekend een landelijke primeur, bedacht en gebakken in Almelo: de oliebollenkoek. De lekkernij moet uitgroeien tot een smaakvol eindejaarsgeschenk. Niet alleen in de winkelvitrines maar ook als heerlijkheid in kerst- en relatiepakketten. De oliebollenkoek is het nieuwste visitekaartje van Vondelkoeken, het koekenbakkersbedrijf van de familie Ruhof.

16 december