In het Almelose ziekenhuis ZGT is het personeel er even bij gaan zitten: ‘Het is gewoon nodig’

Je hoeft geen levens te redden om Kroonju­weel van Borne te worden (maar het helpt wel)

Er zijn wat het Oranjecomité Borne betreft 24.000 kandidaten. Want je hoeft heus niet per se levens te redden of Oekraïense vluchtelingen te voorzien in hun levensbehoeftes. Al helpt het wel om die ene titel te winnen: Kroonjuweel van Borne.