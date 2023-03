Inbrekers maken stroomkabels buit op zonnepark in Den Ham: ‘Gevaarlijk, gewoon doorgeknipt onder de omvormers’

Dieven hebben, vermoedelijk in de nacht van zaterdag op zondag, een flinke slag geslagen op Zonnepark Flierbelten in Den Ham. Er is ‘een grote hoeveelheid stroomkabels weggenomen’, meldt de politie. Dieven knipten de draden rechtstreeks door onder de omvormer. „Een gevaarlijke actie.”

Eigenaar van het zonnepark is een investeringsmaatschappij, het park wordt beheerd door de commerciële partij Groenleven. Groenleven huurde grond in Den Ham, om daar in 2018 een zonnepark te verwezenlijken met 15.000 panelen. Het levert voldoende energie op om 1.600 huishoudens te voorzien. Als het park aan staat, tenminste.

Gevaarlijke actie

Want momenteel is alles uitgeschakeld, vanwege de diefstal. „We hebben gelijk alle omvormers uit gezet vanwege de veiligheid, want je hebt hier met een elektrische installatie te maken”, zegt Maarten de Groot van Groenleven. Wie lukraak zo’n stroomdraad doorknipt, loopt kans geëlektrocuteerd te worden. „Er staat dag en nacht spanning op, dus dit was een gevaarlijke actie. De kabels zijn ook gewoon onder de omvormers doorgeknipt.” Allesbehalve deugdelijk en veilig, wil De Groot ermee zeggen.

Dieven hebben het bij zonneparken over het algemeen voorzien op het koper, dat in de stroomkabels zit. Hoe groot de schade is in Den Ham moet nog blijken. Het zonnepark kan in ieder geval de komende weken geen stroom opwekken.

Gat in hek

De opbrengsten van het park in Den Ham komen normaliter ten goede van de investeringsmaatschappij, die het park heeft overgenomen van Groenleven. „Vaak zijn dit pensioenfondsen, die op deze manier rendement veiligstellen”, zegt De Groot. Het hele terrein is omsloten met hekken. „Maar wie kwaad wil, kan kwaad. Dit is 's avonds gebeurd. Ze hebben een gat in het hek geknipt. Dat hebben we ook gelijk hersteld.”

Eerder al ‘levensgevaarlijke actie’ in Vriezenveen

Het is niet voor het eerst dat een zonnepark in Twenterand het doelwit is van dieven. In 2021 sloegen koperdieven toe op Zonnepark Oosterweilanden: het zonnepark van de gemeente Twenterand aan de N36 in Vriezenveen. De schade was enkele tonnen, terwijl de buitgemaakte koperen kabels zo'n 10.000 tot 15.000 euro opleverden op de zwarte markt. Twenterand was onder de indruk van de diefstal. „Het is een levensgevaarlijke actie geweest", zei toenmalig wethouder Martha van Abbema. De kabels zijn destijds echter ‘buitengewoon goed gedemonteerd’.

Volledig scherm Op Zonnepark Flierbelten in Den Ham hebben koperdieven een grote hoeveelheid stroomkabels buit gemaakt. © Wijkagent Bas ten Berge / Politie