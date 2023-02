Indrukwekkende actie op St. Alphonusschool in Mariaparochie: meer dan 10.000 euro opgehaald voor slachtoffers aardbevingen in Turkije en Syrië

En de teller loopt nog, misschien wel aangespoord door de verhalen van juf Özge Kanat. De geboren en getogen Almelose is werkzaam op de St. Alphonsusschool en zij heeft de kinderen verteld over de gevolgen van de natuurramp voor haar familie in Turkije, verhalen die een diepe indruk hebben gemaakt op de scholieren. Daarvoor is Özge alle vijftien groepen van de basisschool langs gegaan.

‘We waren radeloos’

En Özge laat weten: „Toen we hoorden dat er een aardbeving in Turkije was geweest, schrokken mijn ouders, broertje, zusje en ik enorm. We hebben direct contact gezocht met mijn opa en oma die vlakbij het rampgebied wonen, maar dat lukt in eerste instantie niet. We waren radeloos. Gelukkig lukte het uren later wel en hoorden we dat ze in veiligheid waren. In eerste instantie was er nog wel onduidelijkheid over neefjes en nichtjes maar gelukkig bleken zij uiteindelijk ook ongedeerd. De schade is wel enorm en het grootste deel van mijn familie heeft hun huizen moeten verlaten.”