Ineens staat een Almelose volkswijk vol prehistorische dieren: ‘De Wondestraat is nu beroemd, iedereen komt kijken’

Een kolossale, 5 meter hoge mammoet is de nieuwste blikvanger in het Nieuwstraatkwartier. De reusachtige verschijning, uitgerust met twee enorme slagtanden, is verankerd bij de zuidelijke toegang van de Wondestraat. Het markante monster staat op vier poten die zijn gemaakt van olievaten. Zijn romp is van staal.

Deze gewichtige viervoeter komt voorlopig niet meer van zijn plaats. „Dat is ook niet de bedoeling”, zegt initiatiefnemer Angelo Bakker (31), opgegroeid en nog altijd woonachtig aan de Wondestraat. „Alle dieren in de straat blijven tot het einde van het jaar staan. De verlichting komt er nog in. We krijgen straks eerst Halloween. Daarna het WK voetbal met Oranje en dan kerst. We pakken alle thema’s mee.”