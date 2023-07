Invoering kilometerheffing lijkt slecht uit te pakken voor automobilisten in Almelo

Dit Almelose bedrijf repareert duizenden medische apparaten: 'Van infuuspomp tot hartbewa­king'

Zorginstellingen en ziekenhuizen staan vol apparaten. Van bloeddrukmeters en infuuspompen tot echomachines en kastjes voor hartbewaking. Maar wie maakt ze als ze stuk zijn? Logic Medical in Almelo. Het snelgroeiende bedrijf is de grootste ‘garage’ voor medische apparatuur in Nederland, al 25 jaar.