Inzittenden sportwagen komen met de schrik vrij nadat ze van de weg raken

Dit is wat de organisa­tie van de (hete) Singelloop in Enschede doet om er een verantwoor­de editie van te maken

Het is dezer dagen zeer warm, de zon schijnt volop. Dat is ook de verwachting voor zondag, tijdens de Singelloop in Enschede waarvoor zich meer dan vijfduizend hardlopers hebben ingeschreven. De organisatie houdt de weersomstandigheden nauwlettend in de gaten, heeft extra maatregelen genomen én doet een oproep aan de deelnemers. Met steeds deze vraag in het achterhoofd: „Hoe zorgen we voor een verantwoord loopfeest?”