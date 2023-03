Is je waterkoker, radio of koffiezetapparaat kaduuk? Die krijgt een tweede kans in het Tubbergse repaircafé

indebuurt.nl Kijktip! Het Roer Om met het Duitse avontuur van Sven en Clariena uit Almelo

Sven en Clariena Janssen wonen nu zo’n anderhalf jaar in Duitsland. Ze zijn verhuisd van Almelo naar het Thüringer Wald, op 5,5 uur rijden. Benieuwd hoe het ze daar vergaat? Hun avontuur in Duitsland is binnenkort te zien in Het Roer Om op SBS6.