Jaar cel voor ‘zeer actieve veelpleger’ Farley R. uit Almelo na doodsbedreigingen

Heracles wacht vanavond cruciaal duel tegen Excelsior: hopen op het wonder van Almelo

ALMELO - Na de kansloze 3-0 afstraffing in Rotterdam wacht vanavond de cruciale return in eigen huis tegen Excelsior. Voor Heracles is degradatie dichterbij dan het behalen van de finale in de play-offs. Alleen een wonder kan de gehavende trots van Almelo nog redden.

21 mei