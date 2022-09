Jan (74) met zijn rollator niet meer welkom bij Heracles: ‘Ik zit echt niemand in de weg’

MET VIDEO De scholen in Twente zijn weer begonnen; is de regelmaat terug in het leven?

ALMELO – Dat de meeste scholen deze week weer zijn begonnen, is menigeen niet ontgaan. Het is weer even wennen, vooral voor de scholieren, zo blijkt uit een bezoekje van verslaggever Leo van Raaij aan het centrum van Almelo. Menig ouder is echter blij dat de regelmaat in het leven weer terugkeert.

1 september