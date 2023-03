Jan en Elma betreuren dat duizenden recreanten niets te zeggen hebben over 80km-weg door Twentse hart

Joost (37) is terug van loodzware rolstoelma­ra­thon vanuit Almelo: ‘Afzien, maar van elke meter genoten’

Het was ruim vier dagen afzien. Fysiek en mentaal. Maar Joost Konijnenbelt (37) had de tocht voor geen goud willen missen: „Ik heb van elke meter genoten. Dit is voor herhaling vatbaar”. Hij legde op eigen kracht ruim 200 kilometer af. Per rolstoel. Niet voor zichzelf maar in een sponsortocht voor de Speelgoedbank Twente. Opbrengst: 2000 euro: „En de teller loopt nog.”