Jan Nijhuis uit Mander had de lach aan zijn kont hangen, zijn anekdotes, verhalen en spreuken bleven je bij

Kunst uit wegwerp overalls en dienst­plich­ti­gen onder Napoleon. Dat en meer de komende dagen in Borne

BORNE - Bent u ook al zo lang op zoek naar bestuursleden voor uw verenigingen? Even vergeten wie Erasmus ook al weer was? Of stiekem benieuwd naar hoe het onze jongens verging onder Napoleon? Dan is er voor u de komende dagen weer van alles te doen in Borne.

15:03