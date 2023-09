Jan Oene volgt Jan-Willem op als raadslid bij ChristenUnie in Wierden

Henri plaatste een warmtepomp, nu heeft hij de buren én de gemeente op zijn dak

Wanneer je van het gas gaat en een warmtepomp installeert, denk je iets goed te doen. Dat dreigt echter vervelend uit te pakken voor Henri Korte uit Manderveen. De buren klagen over geluidsoverlast. „Wat wij nu willen is de harmonie in de buurt herstellen.”