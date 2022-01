Jaroon (29) uit Almelo krijgt na hartenwens dozen vol miniatuurvrachtwagens: ‘Ik ben er stil van’

70 jaar Molukkers in Overijssel Almeloër Ramon blijft altijd een Molukker: ‘Het vuur van de RMS zal altijd in me branden’

ALMELO - Hij groeide op in de Molukse wijk in Almelo, maar Ramon Leatemia (45) vertrok al jong richting het westen van het land, om er te wonen en te werken. Dat heeft voor- en nadelen, weet hij. „Ik had opgroeien in de Molukse wijk voor geen goud willen missen. Het heeft me gevormd tot de Ramon die ik nu ben. Maar het grote voordeel is: ik ben nu wél heel dicht bij mijn Ajaxfamilie!”

4 januari