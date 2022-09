Je toekomst voorspellen in Almelo? Dat kan op de bruisende open dag in de ‘huiskamer’ van Sluitersveld: De Trefhoek

De defecte ledlamp heeft geen geheimen voor Sabah van het repaircafé in De Trefhoek. Een nieuwe condensator van 10 cent erin en de lamp brandt weer. Voormalig vluchteling Sabah zwaait de scepter over het ‘café’. Hij heeft gouden handjes. Het repaircafé is één van de vele geslaagde projecten in het wijkcentrum aan de Ootmarsumsestraat 247.

Halve eeuw

De Trefhoek, gevestigd in een voormalig schoolgebouw, doet al meer dan een halve eeuw zijn naam eer aan. Als ontmoetingspunt in de wijk. „De huiskamer van Sluiterveld”, zegt Siny Gerritsjans, de voorzitter van de wijkcommissie. Ze is al bijna 25 jaar actief in het wijkcentrum, samen met 25 andere vrijwilligers.

Gasrekening

Elke ochtend is er van tien tot half twaalf een inloop in De Trefhoek, met gratis koffie. Buurtbewoners komen vooral voor een praatje, aldus Gerritsjans. Ze weet goed wat de mensen nu bezighoudt. „De hoge energieprijzen natuurlijk", zegt ze. „Mensen weten niet meer hoe ze moeten rondkomen.” In Sluitersveld, vooral in Rumerslanden, wonen veel mensen die het niet breed hebben. Directe hulp bij een onbetaalbare gasrekening kan De Trefhoek niet bieden. „Maar we kunnen wel zeggen welke instanties dat wel kunnen.”

Eigen boontjes doppen

Op andere manieren is De Trefhoek er ook voor wijkbewoners. Met uiteenlopende activiteiten. Van het maandelijkse wijkdiner tot bloemschikken en van bingoën tot biljarten. De Trefhoek wordt niet zoals andere wijkcentra in Almelo beheert door de Apeldoornse organisatie Accres. „Wij doppen onze eigen boontjes”, zegt het bestuurslid Maurits Duzijn.

Meer vrijwilligers nodig

Dat betekent dat er veel wordt geregeld om het wijkcentrum overeind en actief te houden. „We kunnen dan ook nog wel wat vrijwilligers gebruiken”, zegt Duzijn. Voor de enige betaalde kracht - coördinator/beheerder - is er een vacature. De gemeente springt bij met subsidie, maar dat wordt grotendeels besteed aan huisvestings- en energiekosten. De Trefhoek heeft het omvangrijke pand in eigendom. Duzijn: „Voor veel wijkbewoners is De Trefhoek belangrijk. Dat zagen we een paar jaar geleden toen sluiting dreigde. Uit protest omsingelden de mensen De Trefhoek.”

De open dag is zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.