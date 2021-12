Jeugdzonde achtervolgt Justin (24) uit Almelo bij het verzekeren van zijn auto

Brand in Almelose pizzeria is groot mysterie voor eigenaar: ‘Laatste drie dagen was er niemand binnen’

ALMELO - Midden in de nacht krijgt Metin Gözüküçük een telefoontje: zijn pizzeria in Almelo staat in brand. Nadat hij bekomen is van de schrik, springt hij in de auto. Als hij aan komt rijden bij de zaak in de Ootmarsumsestraat ziet hij gelijk dat het helemaal mis is. De pizzeria, Sultan genaamd, is totaal verwoest.

