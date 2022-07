JippieJa of JippieNee? Komt Hornbach wel, of toch niet? En meer nieuws uit de stad waar altijd wat te doen is: Almelo.

Ja, die winkel van Hornbach. Dat is me wat. Het terrein op de hoek van de Roland Holstlaan en de Nijreessingel ligt er al tijden klaar voor. De gemeente heeft er al een paar miljoen ingestoken en nu is het grote wachten begonnen. Eind dit jaar mag de Raad van State zich nogmaals over de kwestie buigen. En dan is het weer wachten.