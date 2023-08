Jochem begon als DJ Discozwemmen, maar draait nu op de grootste festivals: ‘Op mijn 10e stond ik al op een kruk achter de draaitafel’

Over het hoogtepunt in zijn dj–carrière moet Jochem Nieuwenhuis (22) wel even nadenken. „Rapper Snelle aankondigen op de zomerfeesten in De Hoeve”‚ antwoordt hij dan beslist. „Stond ik daar voor dik 6.000 mensen. Met slechts een microfoon‚ want mijn draaitafel werd ervoor weggerold”‚ vertelt hij. „Voelde heel onwennig maar ook supergaaf.”