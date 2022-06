John Lammers definitief nieuwe hoofdcoach Heracles Almelo: ‘Deze club hoort in de eredivisie’

contract voor 2 jaarALMELO - Wat vrijdag al in de lucht hing, is nu zekerheid: John Lammers is aangesteld als nieuwe hoofdtrainer van Heracles Almelo. De 58-jarige oefenmeester uit Tilburg begint maandag met zijn werkzaamheden.

De Almelose eerstedivisionist maakte zaterdagmorgen officieel bekend John Lammers te hebben aangetrokken als de nieuwe hoofdtrainer. Hij heeft in Almelo een contract getekend voor twee jaar, met daarin een optie voor nog een seizoen. Maandag leidt hij de eerste training van de selectie in de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Quote John is voor ons de meest aangewezen persoon om samen met zijn staf en spelers­groep ons terug te brengen naar de eredivisie Technisch directeur Nico-Jan Hoogma over de aanstelling van John Lammers als de nieuwe hoofdtrainer van Heracles Almelo

Lammers heeft duidelijk voor ogen waarvoor hij naar Twente is gehaald. „Heracles Almelo behoort in de eredivisie. Samen met iedereen die deze mooie club een warm hart toedraagt, gaan we er alles aan doen om een terugkeer op het hoogste niveau te bewerkstelligen”, laat hij in een persverklaring weten.

Technisch directeur Nico-Jan Hoogma is blij Lammers voorafgaande de eerste oefensessie op Erve Asito (aanvang 17.00 uur) te kunnen presenteren. „We hebben alles op alles gezet om een goede hoofdtrainer te vinden, die past bij onze technische staf en de doelstellingen van komend seizoen. Dat is gelukt. John staat voor een goede samenwerking met staf en spelersgroep, heeft een behoorlijke trainerservaring in zowel binnen- als buitenland op verschillende niveaus en wil aanvallend voetbal spelen. John is voor ons de meest aangewezen persoon om samen met zijn staf en spelersgroep ons terug te brengen naar de eredivisie.”

Goaltjesdief

Als speler stond Lammers bekend als een goaltjesdief: in 482 duels voor clubs als Willem II, VVV, RKC, NAC en RBC was hij goed voor 196 goals. De meeste doelpunten maakte hij in Bredase dienst: 92. Met vriend Peter Bosz ging hij het buitenlandse avontuur aan bij het Franse Toulon. Dankzij Bosz, met wie hij eerder samen speelde bij RKC, kwam uit in de nadagen van zijn sportieve carrière in 2000 terecht in het Nieuw-Zeelandse Auckland Kingz.

Volledig scherm John Lammers langs de lijn als trainer van het Deense Esbjerg. © Esbjerg FB

Weg na degradatie

Na zijn actieve voetbalcarrière ging Lammers aan de slag als trainer. Bij zijn oude club Willem II, waar hij in 1982 zijn debuut maakte in het betaald voetbal, begon de inwoner van Tilburg als assistent-trainer. Z’n eerste club als hoofdtrainer was in 2011 Excelsior Rotterdam, waar hij na de degradatie weg moest. Via FC Eindhoven en Jong Vitesse streek Lammers in 2017 neer in de Deense competitie. Toenmalig directeur Ted van Leeuwen haalde hem naar Esbjerg.

Quote Veel voetbal­lers met wie ik heb gewerkt als jonge speler, komen bij me terug voor advies en tips. Spelers zonder club vragen me of ik met ze aan de slag wilde. Dat zegt wel iets, toch? John Lammers

Die keuze pakte goed uit, want in zijn eerste seizoen wist Lammers direct promotie af te dwingen naar het hoogste niveau in Denemarken. Een jaar later werd de competitie als derde afgesloten, tevens goed voor een Europees ticket. In een interview in Voetbal International gaf hij toen aan: „Ik ben hard, maar wel eerlijk. Zeker richting jonge spelers. Dat slaat kennelijk aan. Veel voetballers met wie ik heb gewerkt als jonge speler, komen bij me terug voor advies en tips. Spelers zonder club vragen me of ik met ze aan de slag wilde. Dat zegt wel iets, toch?”

Brok aan ervaring

VI portretteerde Lammers als volgt: ‘Een vol cv, een brok aan ervaring, zelden in de schijnwerpers, liever op de achtergrond.’ Hoe hij het zelf zag? „Hoofdcoach, assistent of met de jeugd; het zegt mij niet zoveel. Als ik het maar naar mijn zin heb en kan doen waar ik denk dat ik goed in ben”, zei Lammers begin januari 2019. Ondanks al dat succes kon de Brabander later in dat jaar z’n biezen pakken, vanwege tegenvallende resultaten (vijf punten uit negen wedstrijden).

In datzelfde interview zei Lammers zichzelf niet meer in Nederland te zien werken. „Een KKD-club met mogelijkheden zou ik wel kunnen en misschien stiekem ook wel willen, maar ik denk dat ik het wel gezien heb in Nederland.” Lammers vervolgde zijn trainersbaan in Iran, waar hij terug in de rol kroop van assistent-trainer bij Jong Iran (onder 23 jaar).

Rechterhand

In Almelo komt Lammers een goede bekende tegen: de eerder afgelopen week als assistent-trainer aangestelde Hendrie Krüzen. De twee kennen elkaar nog van hun tijd bij Vitesse, waar Krüzen de assistent was van Peter Bosz. Lammers had toen Jong Vitesse onder zijn hoede. Daarvoor was de Tilburger de rechterhand van Bosz bij het Apeldoornse AGOVV, waar Krüzen toen nog speler was.

Saillant detail: Lammers is een goede vriend van Bosz, die weer een lange geschiedenis heeft met Krüzen. Die twee vormden de laatste jaren een onafscheidelijk duo, waar een einde aan is gekomen met de terugkeer van Krüzen bij ‘zijn’ Heracles.