Jonge Almelose Eva ontdekt knobbeltje in borst, pas jaar later wordt borstkanker geconstateerd

Justitie heeft geen idee waar veroordeel­de afperser en verdachte vrouwenhan­de­laar uit Enschede is

16 april ENSCHEDE/ALMELO - Waar is Glenn-Ray S. (20) uit Enschede gebleven? Die vraag hield vrijdagochtend iedereen in de rechtszaal in Almelo bezig. S. werd vorig jaar wegens afpersing van prostitutieklanten tot 20 maand cel veroordeeld, ging in hoger beroep en mocht dat, tot grote verrassing van de rechtbank in Almelo, in vrijheid afwachten. Sindsdien heeft niemand hem meer gezien.