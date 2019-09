Jongen (10) overleeft op het nippertje een tragisch incident op schoolplein in Almelo

Er leek aanvankelijk niet zo veel aan de hand op het schoolplein van christelijke basisschool de Huve in Almelo. Twee jongens spelen met een bal, struikelen allebei, de een wordt boos op de ander en deelt een klap uit. Een vuistslag op de slaap, dat wel. Het letsel lijkt mee te vallen maar even later in de school gaat het mis. De jongen wordt misselijk en moet braken. Het schoolpersoneel neemt geen risico, gaat met de jonge patiënt via de huisarts naar de eerste hulppost. De toestand van het ventje verslechtert snel. In het Almelose ziekenhuis gaan alle alarmbellen af. Het mannetje wordt met de grootst mogelijke spoed naar het Medisch Spectrum in Enschede vervoerd. Daar redden artsen zijn leven. Een dubbeltje op zijn kant, luidt de boodschap aan de familie.