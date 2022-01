Jongste broer (16) uit Wierden zegt dat hij niets deed in moordzaak Lotte uit Almelo en gaat in hoger beroep

VIDEO Alerte automobi­lis­te alarmeert vrachtwa­gen­chauf­feur na brand in vuilniswa­gen

ALMELO - Een alerte automobiliste heeft er maandagmorgen voor gezorgd dat een brand in een vuilniswagen niet is geëscaleerd aan de Schuilenburgsingel in Almelo. Bij de stoplichten kwam de bestuurster van de auto naast de vuilniswagen te staan en meldde dat er brand was in de bak.

