Joop uit Almelo is vijftig jaar steward en vooral supporter: ‘Heracles hoort er gewoon bij, ik kan het niet missen’

„Als wij er niet zijn kan er niet worden gevoetbald. Dat moeten ze zich wel realiseren.” Heldere taal van Joop van Leeuwen een dag na de huldiging van Heracles op het Marktplein in Almelo. Online zwelde de kritiek aan op de clubleiding die de stewards net iets te weinig deelgenoot had gemaakt van de kampioensvreugde. Echt boos waren ze niet. Maar ze wilden hun punt wel even maken.