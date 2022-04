Jurist Middelkamp was dubbel gewaarschuwd voor uitsluiting Almelose gemeenteraad; ‘Hij heeft in zijn eigen voet geschoten’

Op vier punten niet in de haak

Daarvoor moeten we terug naar vorige week maandagochtend. Een dag voor de raadsvergadering waarin Middelkamp te horen kreeg dat hij niet welkom is in de nieuwe raad. De commissie boog zich over de flinke stapel geloofsbrieven van de gekozen kandidaten. Verschillende leden bespeurden daarbij dat de geloofsbrieven van Middelkamp niet in de haak waren, vertelt voorzitter Monique van Saane. „Dat was op vier punten. Ze kwamen aan het licht toen we de gemeentewet en kieswet naast de papieren legden”, vertelt Van Saane (D66), Met vier collega-raadsleden, ‘van links tot rechts’, vormt ze in de geloofsbrievencommissie.