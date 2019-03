Justitie: verdachten uit Apeldoorn, Heerde en Nunspeet moeten járen cel in voor brandstichting Almelo

Brandstichting in een woning in Almelo laat twee jaar na dato nog altijd diepe sporen na bij het slachtoffer. “Dit heeft mij gebroken”, zei de vrouw in haar slachtofferverklaring. Volgens het Openbaar Ministerie is er sprake van een poging tot moord. Datzelfde geldt voor brandstichting aan de Palestrinastraat in hetzelfde jaar. Het eist gevangenisstraffen van 8 tot 16 jaar tegen de verdachten uit Heerde, Apeldoorn en Nunspeet.

De verdachten zijn Dano van V. (19) uit Heerde, Thomas M. (24) uit Nunspeet en Maurits R. (24) uit Apeldoorn. Het Openbaar Ministerie is ervan overtuigd dat M. en R. de brandstichting aan De Bongerd hebben gepleegd. Het ging volgens het Openbaar ministerie om een koelbloedig poging tot moord. Het OM verdenkt M. er ook van een wapen te hebben verborgen dat door een andere verdachte is gebruikt bij een poging tot liquidatie in Gronau.

De rechtbank in Almelo behandelt twee brandstichtingen in 2017 in Almelo, aan de Bongerd en aan de Palestrinastraat. Het Openbaar Ministerie gaat er in beide gevallen vanuit dat het om afrekeningen of bedreigingen in het criminele circuit ging.

Verbrande banden

De bewoonster van De Bongerd vertelde in haar slachtofferverklaring hoe ze doodsangsten heeft uitgestaan. Het was midden in de nacht toen ze wakker schrok van hard geluid. Ze liep naar beneden en zag in de woonkamer alleen maar vlammen en rook een vreselijke stank van verbrande banden.

Omdat ze de woonkamer niet meer door kon, vluchtte ze naar boven. Buiten stonden veel mensen omhoog te kijken. “Ik schreeuwde om hulp maar niemand deed iets. Ze zeiden alleen jouw huis staat in brand. Enige uitweg was springen: het huis stond in lichterlaaie”.

112

De bewoonster had 112 gebeld en de alarmdienst probeerde haar te kalmeren. “Ik was doodsbang. Ik dacht ik zie mijn kinderen en kleinkinderen nooit meer terug. Ik heb geprobeerd het raam uit te springen, maar dat was te hoog voor mij. De brandweer heeft mij met hoogwerker uit raam getild”.

De vrouw woont nog steeds in het huis, maar heeft het idee dat het niet meer haar huis is. Ze durft niet meer bij het raam te zitten waardoor een steen en brandende doeken zijn gegooid. “Elke dag controleer ik tig keer of alles wel op slot zit”, vertelde ze.

“Ik vertrouw niemand meer, ik voel me een wrak, ik kan niet meer volledig werken en kan niet meer kleding maken, mijn hobby, omdat ik me niet meer kan concentreren. Ik ben altijd een sterke vrouw geweest, maar dit heeft mij gebroken”.

Post traumatische stressstoornis

Bij het slachtoffer werd een post traumatische stressstoornis vastgesteld. De EMDR-therapie hielp, maar toen de politie meldde dat ze verdachten hadden opgepakt, werden de wonden weer open gereten. Van de politie heeft ze begrepen dat er sprake is van een vergissing, dat de brandstichting op een ander adres had moeten plaatshebben. Maar de gedachte dat ze het toch op haar hadden gemunt, laat haar niet los. Opnieuw kreeg ze ptss en opnieuw ondergaat ze EMDR-therapie.

De vrouw zei te hopen dat er verandering voor haar komt als de verdachten vertellen waarom ze de brand hebben gesticht. Maar dat gebeurde niet. In beide zaken ontkennen de verdachten brand te hebben gesticht. Bij de Bongerd zijn ze wel indirect betrokken omdat ze ergens een tas hebben afgeleverd met spullen om brand te kunnen stichten. Ze zeggen te zwijgen voor wie ze dat deden en waar ze ermee naar toe gingen, uit angst voor hun eigen hagje. Ze zijn allemaal doodsbang voor drugscrimineel Simo D. die in Duitsland vast zit.

De brandstichting aan de Palestrinastraat was ook een vergissing, waarschijnlijk bedoelt voor de zonen van het paar dat er woont. Een van hen zou belastende verklaringen over D. hebben afgelegd. De verdachten zeggen ook met deze brandstichting niets te maken hebben gehad. Volgens R. waren ze van plan er in te breken en waren ze daarom dichtbij het huis. R. zei dat hij geen inbrekersgereedschap bij zich had omdat hij wellicht een stok zou vinden. Toen het huis in vlammen op ging zijn ze maar snel weggereden. Van brandstichters hebben ze niets gezien, beweerde R.

De brandstichting aan de Palestrinastraat zou voor rekening van R. en Van V. komen. Volgens het OM gaat het hier ook om een poging tot moord in opdracht van D. Er is een strijd gaande tussen twee verschillende criminele groeperingen, met mensen als M., R., en Van V. als ‘hitmen'. Officier van Justitie Karel de Valk wees erop hoe roekeloos die liquidatiepogingen worden gedaan, waardoor mensen slachtoffer werden voor wie de vlammen of de kogels helemaal niet waren bedoeld. Daarbij moest een lijst met te liquideren mensen worden afgewerkt.

Bij de strafmaat weegt het OM de maatschappelijke gevolgen en de onrust in de samenleving mee. Bovendien hebben verdachten geen berouw getoond maar komen ze ‘met volslagen onzinverhalen'. Het OM eist tegen R. die dichter bij de opdrachtgevers zit en de anderen erbij heeft gehaald, 16 jaar cel tegen M. negen en tegen Van V. acht jaar.