Kaal plein bij oude school in Aadorp gaat rigoureus op de schop en wordt ‘groene’ ontmoetingsplek;

AADORP - Drie jaar lang - sinds het vertrek van basisschool De Rank - lag het plein aan de Acacialaan in Aadorp er desolaat bij. Maar nu kunnen kinderen er zich weer naar hartenlust uitleven. Het eerste splinternieuwe speeltoestel is inmiddels geplaatst, binnenkort volgt een tweede, en daarna nog meer.

Een clown, poffertjes en ballonnen; het is deze zaterdagmiddag feest op het voormalige schoolplein aan de Acacialaan. En daar is voor de jonge gezinnen die er omheen wonen alle reden toe. Drie jaar lang moesten ze tegen een leeg plein aankijken. „De omgeving verpauperde, daardoor werd het er niet veiliger en gezelliger op. Het speeltoestel is al een hele verbetering”, prijst Gonneke Bennes van Plaatselijk Belang Aadorp. Ze is moeder van twee jonge kinderen en woont zelf ook in de buurt.

Speelbos

Kinderen vermaken zich op het nieuwe klimrek. Niettemin oogt het plein nog steeds kaal, maar in de nabije toekomst gaat dat helemaal veranderen. Want het speeltoestel is een voorproefje van wat er nog gaat komen. Het is bedoeling dat hier een ‘speel- en beweegbos’ wordt aangelegd, doet Bennes uit de doeken. „Een plek waar kinderen kunnen spelen en mensen uit het dorp even kunnen uitblazen.” Het naastgelegen grasveld wordt er dan bij aangetrokken. Zo’n ontmoetingsplek stond hoog op het verlanglijstje van Plaatselijk Belang. „Want voor kinderen zijn er niet zoveel speelplekken in Aadorp.”

Wateroverlast

Bijkomend voordeel is dat aanleg van een speelbos ook de wateroverlast in de omgeving van de Acacialaan kan helpen oplossen. „In natte periodes staat het water in kruipruimtes van de huizen. En soms ook in garages”, weet Bennes. Een park betekent veel minder verstening, waardoor het water beter de bodem in kan zakken.

Woningen in oude school

Het gebouw van de voormalige basisschool blijft overigens grotendeels staan. Het wordt nu nog antikraak bewoond. Binnenkort worden er bouwhekken omheen geplaatst en gaat TRB Vastgoed uit Ootmarsum er aan de slag. Het achterste deel van de oude school wordt omgebouwd tot vijf koopwoningen, met een stukje grond. Daarbij denkt de gemeente vooral aan ‘huisvesting van senioren’. Over de prijs van de woningen is nog niets bekend.

Bestuurslid Bennes van Plaatselijk Belang heeft vernomen dat de woningen in de loop van 2023 worden opgeleverd. „Direct daarna kan begonnen worden met de aanleg van het speel- en beweegbos. We kijken er naar uit.”