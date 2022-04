Kamer geeft aanpak N36 prioriteit

In de motie wordt minister Harbers van infrastructuur en Waterstaat opgeroepen de aanpak van de verkeersveiligheid op de N36 voorrang te geven. Kort voor de stemming over de motie bood een delegatie uit Twente de Kamerleden een petitie aan, waarin de noodzaak voor het aanpakken van de N36 nog eens werd benadrukt.

Het aannemen van de motie lijkt een debat over de kwestie, woensdag in een vergadering van de Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat, bijna overbodig te maken. Daarin moest Harbers sowieso uitleg geven over de cijfers met dodelijke ongevallen die hij naar de Kamer stuurde. Die klopten tot twee keer toe niet.

Middengeleider

Dat de N36 een fors deel krijgt van de 200 miljoen die Harbers te besteden heeft, lijkt welhaast zeker. De vraag is nog wel welke maatregelen in het verschiet liggen. Wethouder Maathuis van Almelo legde daar dinsdag in De Twentsche Courant Tubantia al wat ideeën voor op tafel: „Met een middengeleider moet het onmogelijk worden om in te halen. 2x2 rijstroken zit er niet in, maar er moet daarom gewoon een strook asfalt bij, zodat het hele wegprofiel toch breder wordt.” Het profiel zoals dat voor een deel bij de N18 is toegepast, zou ook bij de N36 aangelegd moeten worden, vindt hij. „Dan houd je alleen kop-staartbotsingen over.”