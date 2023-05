Kampioensbijlage Heracles valt in goede aarde in Almelo

met video Een wettelijk verbod op telefoons in de klas? Niet iedereen in Almelo is het daar mee eens

Is een smartphoneverbod op scholen wenselijk? Politiek Den Haag breekt zich er het hoofd over. Een meerderheid in de Tweede Kamer lijkt geneigd in te stemmen met zo'n verbod. Maar wat vindt jong of oud op straat daar eigenlijk van?