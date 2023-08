Kerk in Reutum blijft behouden voor lokale gemeenschap

BESCHOUWING Heracles in dubio door blessure eerste spits: alle ballen op Satriano of tóch maar (weer) de markt op?

Heracles leek op weg te zijn naar een rustige slotweek van de transferperiode. Met zeven ruim op tijd gehaalde aanwinsten had de Almelose promovendus de zaken voor elkaar. Totdat een blessure bij spits Jizz Hornkamp roet in het eten gooide en de club voor een dilemma stelt: het probleem oplossen met de huidige selectie of tóch nog de transfermarkt op?