Kerstbonus voor ambtenaar in Twente, maar schoffelaar krijgt niets: ‘Dit is ongelijke behandeling’

Bij de ontmanteling van Soweco in 2021 kregen 1100 mensen in de Wet Sociale Werkgelegenheid een baangarantie. Een groot deel van hen kwam rechtstreeks in dienst bij de gemeenten - dat zijn Almelo, Twenterand, Tubbergen, Wierden en Rijssen-Holten - en werken onder meer in de groenploegen. Maar doordat zij in een andere cao vallen dan de ambtenaren, hebben ze geen recht op een kerstbonus.