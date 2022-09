Kettingbotsing met drie auto's op de N36 bij Almelo

Telefoon van Almelose moord­slacht­of­fer is en blijft kapot: infomatie voor altijd verloren

ALMELO - De telefoon van de in Almelo vermoorde René Lucas (54) is en blijft onherstelbaar en kan niet worden uitgelezen. De rechtbank in Almelo ziet nieuwe pogingen om de telefoon te herstellen niet zitten. De advocaat van verdachte Richard L. (30) vreest dat daardoor belangrijke informatie onbekend blijft. Bijvoorbeeld over het motief.

23 augustus