‘Keurige huisvader’ uit Almelo krijgt werkstraf voor doodschoppen Woezel, die zíjn hond aanviel

Brandstich­ter (44) zorginstel­ling Almelo ‘kon er niets aan doen’

17 mei ALMELO - Op 26 augustus 2020 moet de brandweer uitrukken voor een felle brand bij een zorgwoning aan de Wondedwarsweg in Almelo. De brand is snel geblust en de veroorzaker is net zo snel bekend. Het is de 44-jarige bewoner Ezra R.. Hij wordt, na behandeling door ambulancepersoneel, aangehouden. Tot zover het eenvoudige gedeelte, zijn strafzaak zorgt maandag voor meerdere hoofdbrekens.