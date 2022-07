‘Kinderlokker’ toont meisjes geslachtsdeel bij Almelose school: zedenpolitie stort zich op de zaak

Almelo laaiend op provincie en Borne om rondweg Zenderen: ‘We zijn voor de gek gehouden. Dit is schokkend en pijnlijk’

ALMELO - De ruzie over de toekomstige rondweg Zenderen laait in alle hevigheid op. Het gemeentebestuur van Almelo is ‘verbijsterd’ nu is onthuld dat provincie en gemeente Borne het twee jaar geleden al eens waren over de tracé van de rondweg. „Als Almelo zijn we buitenspel gezet. Dit is schokkend en pijnlijk.” Almelo laat het er niet bij zitten en stapt naar de rechter.

