Kipliefhebbers opgelet! Almelo krijgt een KFC met drive-in

Voor een Zinger Burger, portie hot wings of een bucket vol kip hoef je niet langer naar Enschede, Hengelo of Zwolle. Almelo krijgt een vestiging van KFC, Kentucky Fried Chicken. De Amerikaanse keten laat een restaurant mét drive-in bouwen.

De Almelose vestiging van kiprestaurant KFC moet op de Woonboulevard komen, op de plek van The Oriënt Express. Dat restaurant werd in oktober vorig jaar failliet verklaard en is nu te vinden aan de Boddenstraat. Het oude pand van The Oriënt Express wordt gesloopt en op dezelfde plek verrijst een compleet nieuw pand, met veel hout aan de buitenkant en uiteraard het kenmerkende KFC-rood.

Tachtig tot negentig gasten

De nieuwbouw wordt iets groter dan het oude pand, de binnenruimte gaat van 262 naar 309 vierkante meter. Er is plek voor tachtig tot negentig gasten. Achter de balie en in de keuken kunnen vijftien tot twintig mensen tegelijk werken. Bij mooi weer kun je buiten eten, want er komt een terras met zitjes. Direct om het pand worden ruim negentig parkeerplaatsen aangelegd en op het dak komen minstens 29 zonnepanelen.

Drive-in voor twaalf auto’s

Als je kip wilt eten, hoef je de auto niet meer uit. De drive-in biedt ruimte aan een stuk of twaalf wachtende auto’s. Automobilisten rijden om het pand heen en slaan dan op de parkeerplaats een eenrichtingsweg in. Tot nu toe zijn er twee drive-in-restaurants in Almelo, allebei van McDonald’s. Daar komt met de KFC dus nog een keuze bij. Wanneer de nieuwe KFC opent is niet te zeggen, de vergunningprocedure loopt nog.

