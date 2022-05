Klap voor Almelose muziekliefhebbers; HobNob festival toch nog afgelast

Met video Explosie in woning in Almelo veroor­zaakt brand, 54-jarige bewoner naar ziekenhuis in Groningen gebracht

ALMELO - In een woning aan de Dotterbloemstraat in Almelo is vanochtend een explosie geweest. Na de explosie brak brand uit. Eén persoon is bij de explosie gewond geraakt. Het slachtoffer, een 54-jarige man, is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis in Groningen gebracht.

27 april