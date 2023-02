Knallende ruzie Theaterhotel en gemeente Almelo over renovatie: is dit het einde van het theater?

nieuwsupdate Treintje komt zo? Ja, dat wel, maar hij stopt niet. Hoe de reis van Almelo naar Berlijn sneller gaat maar net zo lang duurt

Vanuit Almelo ben je met de trein vanaf december een half uurtje sneller in Berlijn. In vier uur. Alleen stopt ie dan niet meer in Almelo. Maar hoe kom je er dan in? Wat is kortom de bruto reiswinst van het overslaan van station Almelo, voor de reizende Almeloër naar Berlijn? Die eh, is er niet. En toch heet het winst. Huh? Welkom bij de nieuwsupdate van deze week.