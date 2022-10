Koesteren van warme herinneringen aan vervlogen tijden op Het Noordik

Even een boodschap­je doen in Almelo en dan ligt je auto in puin: Dader spoorloos, eigenaar hoopt op gouden tip van getuige

ALMELO - Een boodschapje op de vroege maandagochtend bij Albert Heijn aan de Nieuwstraat in Almelo is Willem Jan Handlogten (38) slecht bekomen. Terug op de parkeerplaats trof hij zijn Audi A3 zwaar beschadigd aan. De auto was geramd, fors ingedeukt en uit het parkeervak geduwd. De veroorzaker was vertrokken. De politie kan weinig doen. „Heel frustrerend.”

29 september