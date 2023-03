Komst Hornbach naar Almelo stuk dichterbij: Raad van State geeft Almelo en bouwmarkt gelijk

Harry (74) uit Almelo is gefasci­neerd door begraaf­plaat­sen en wil alles doen om ze te behouden: ‘Graven nemen je mee terug in de tijd’

Soms is het niet meer dan een dikke steen, de andere keer een rijk versierde grafkelder. Almeloër Harry Löwik is gefascineerd door begraafplaatsen en bracht de 150 mooiste in kaart in een boek. Maar eigenlijk wil hij een stichting om ze beter te onderzoeken. Hij zoekt medestanders. „Grafmonumenten nemen je mee terug in de tijd.”