Kopstaartaanrijding op N36 tussen Wierden en Vriezenveen, vertraging loopt op

Met stelling Mo­de-ondernemer Viskaal legt 70 zonnepane­len op dak van de Waag in Almelo, een rijksmonu­ment: ‘Maar esthetisch is het verant­woord’

De Waag is een rijksmonument. Eigenaar Martijn Viskaal gaat binnenkort 70 zonnepanelen op het oude dak van het gebouw in het centrum van Almelo leggen. Maar dat doet hij niet zomaar. „Het is esthetisch verantwoord”, verzekert Viskaal, na afstemming met Monumentenzorg. Wanneer zijn zonnepanelen op een rijksmonument toegestaan?