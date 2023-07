Krijgt Langeveen de vurig gewenste multifunctionele accommodatie? De bal ligt bij de gemeenteraad

Het is een plan waar heel veel inwoners van Langeveen en Bruinehaar al een bijdrage aan hebben geleverd. Omgerekend zouden er al 10.000 uren in zijn gestoken. Het is een plan waar de leefbaarheid in het dorp beter van wordt, met als grootste investering een multifunctionele accommodatie (MFA). Een plek waarbij onder meer basisschool en sportclubs onder één dak komen. Alleen de financiering is een probleem. Als Tubbergen niet bereid is 1,9 miljoen extra te investeren, gaat het hele plan simpelweg niet door.