La Première blijft in vierde klasse na pijnlijke middag tegen Dinxperlo

Na het mislopen van het kampioenschap in de vierde klasse A is de nederlaag tegen Dinxperlo opnieuw een mokerslag voor La Première. ‘LaP' versloeg in de vorige ronde van de nacompetitie VIOS Beltrum met 2-1 en leek de goede smaak te pakken te hebben. Tegen Dinxperlo viel de droom om te promoveren naar de derde klasse alsnog in duigen. Tot de zeventigste minuut was de ploeg van Bouck de onderliggende partij en creëerde Dinxperlo meer. Pas in de slotfase kwam La Première beter in de wedstrijd, maar tot scoren kwamen ze niet. Een paar minuten voor tijd scoorde Dinxperlo de openingstreffer. ,,Het was duidelijk: degene die het eerste doelpunt wist te maken, zou de wedstrijd winnen. En dat gebeurde dan ook. We waren gewoon niet goed genoeg. Zij waren zeventig minuten lang de betere. Daarna schoten we nog wel een bal op de onderkant van de lat, maar het mocht niet zo zijn. Een heel pijnlijke en zure middag”, aldus Bouck.