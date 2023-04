Leerlingen Erasmus passen kennis nepnieuws toe in project: kun je medescholieren en ouders foppen?

MET VIDEO Haperende tillift in Tubbergen eindelijk vervangen: ‘Nadat de brandweer een tweede keer moest helpen was de maat vol’

Onder luid gejuich van de Bubbelklup Tubbergen werd in zwembad de Vlaskoel deze week een nieuwe tillift in gebruik genomen. Het is het vierde exemplaar in vijf jaar tijd. En dat was hard nodig ook. „Hopelijk hoeft de brandweer nu niet meer te komen.”