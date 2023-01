‘Lekkende’ agenten Semih E. en Hasan K. hielpen kopstukken Almelose hennepbende, OM eist jaar cel.

Beide mannen groeiden op en woonden in dezelfde wijk als de veroordeelde top van de criminele organisatie. De leiders Serdal, Selim en Sabit T. en de overige leden van de hennepbende werden in september 2018 aangehouden bij een grote politieactie en zijn in 2020 veroordeeld tot jarenlange celstraffen. Het hoger beroep in die zaken loopt nog. Na vijf jaar kwamen de inmiddels ontslagen agenten zelf aan het woord in de Almelose rechtbank.