Lekker beetje geld bijverdienen? Ga dan een avondje stemmen tellen in Tubbergen

Na 1,5 jaar vertraging zijn appartemen­ten in oude stadhuis in Almelo klaar, maar peperdure penthouses zijn niet ver­kocht

Nog een ruime maand en dan is het zover. Dan worden de negentig appartementen in het oude stadhuis van Almelo opgeleverd. Eind goed, al goed voor de kopers die door het lange wachten veel extra kosten maakten. Ze worden gecompenseerd door ontwikkelaar Bouwfonds (BPD). Die had veel tegenslagen. En er is nóg een tegenvaller: alle appartementen zijn niet verkocht.

9:09