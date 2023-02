Leon zoekt de liefde in First Dates: 'In Almelo kom ik nooit iemand tegen'

indebuurt.nlAan het tv-programma First Dates doen mensen uit heel Nederland mee. Het restaurant staat dan wel in Amsterdam, de deelnemers komen uit alle regio’s, waaronder Twente. In de uitzending van 16 februari 2023 is Leon uit Almelo een van de kandidaten. Vindt hij de liefde?

De 21-jarige Leon studeert aan de pabo. Hij heeft een grote liefde voor zijn kat én voor Taylor Swift, maar daar kan nog wel een liefde bij. Hij verwacht die alleen niet in Almelo te vinden: “Waar ik vandaan kom, heb je niet zoveel mannen die op mannen vallen.” Daarom probeert Leon het nu bij First Dates.

Leons grote liefde

Bij barman Victor vertelt de Almeloër over zijn liefdesleven. “Ik heb twee jaar een relatie gehad en nu twee jaar single, dus het is weer tijd.” Toch voelt Leon zich niet alleen, want hij laat trots een foto zien van zijn kat Timmie. “Dat is wel echt mijn grote liefde.”

“Ik vind het heerlijk om met iemand lekker te zitten, maar ook om samen op avontuur te gaan.” Hij zoekt iemand die actief is, maar verder vindt Leon het moeilijk om te benoemen wat hij precies leuk vindt in iemand. Hij laat het van de ander afhangen: “Als ik iemand zie, denk ik ‘jij bent leuk’ of ‘jij bent niet leuk’.”

Volledig scherm Friso uit Groenlo is op zoek naar de liefde in First Dates. © Still uit video First Dates

Barman en student Friso

Zijn date is Friso uit Groenlo, ook 21 jaar. Hij is barman en theaterstudent. Friso begint gelijk te flirten met gastvrouw Denice en maakt complimenten over haar krullen. Als hij doorloopt naar Leon is hij Denice al direct vergeten, want de twee jongens hebben alleen maar oog voor elkaar. “Wat een knappe vent”, zegt Leon voor de camera. “Ik dacht gelijk: dit wordt leuk’.

Leon zit volop te flirten met Friso. Het begint al met een compliment aan de bar, over het groene pak van Friso. Een kleine tegenvaller is dat Leon de woonplaats van Friso niet kent. “Ik woon vlakbij de Duitse grens, in Groenlo.” Die plaats ligt in de Achterhoek, vijftig kilometer van Almelo. Maar Friso tilt niet zo zwaar aan die topo-fail van zijn date, hij valt vooral op de mooie lach van Leon.

Volledig scherm Friso (links) en Leon in First Dates met het bekende geldkistje. © Still uit video First Dates

Het regent complimenten

Tijdens het eten volgen nog meer complimenten van Leon: “Je ziet er fancy uit”, “Ik vind je jasje heel leuk, deze kleur staat je goed”, “Je hebt leuke piercings” en “Ik kan zien dat je sport, je ziet er sportief uit.” De twee willen elkaars gerecht proeven en voeren elkaar kleine hapjes.

Friso vraagt wat Leons celebrity crush is. “Ik ben fan van Harry Styles, maar die hard-fan van Taylor Swift.” Daar blijkt Friso ook groot fan van te zijn, waarop de twee elkaar een boks geven. Voor de camera gaat Leon zelfs zingen, een stukje uit Anti-Hero. “Het gaat erover dat je niet per se de held bent, maar juist een beetje de kneus en daarin je kracht vindt.”

Volledig scherm Leon (links) en Friso moeten beslissen of ze elkaar nog een keer willen zien. © Still uit video First Dates

Willen jullie elkaar nog eens zien?

Na het eten volgt de onvermijdelijke vraag: ‘Willen jullie elkaar nog eens zien?’ Daarop zeggen ze allebei ja. Voor de camera zingen ze nog een stukje Anti-Hero van hun idool Taylor Swift, waarna ze lachend van hun kruk rollen.



Bij de aftiteling is te zien of de eerste date al een vervolg heeft gekregen. Leon en Friso hebben na afloop nog uitgebreid gekletst in een park in Amsterdam, maar een nieuwe date is er nog niet geweest. In beeld staat: ‘Taylor Swift liedjes zingen op de tweede date is er nog niet van gekomen.’ Let goed op het woordje ‘nog’. Misschien komt het er alsnog van en reist Leon binnenkort van Almelo naar ‘zijn Friso’ in Groenlo.

Wil je deze aflevering van First Dates terugkijken? Dat kan bij NPO Start.

