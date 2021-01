Leontiens hond werd voor haar ogen doodgereden: ‘De bestuurder stopte niet eens’

Het gebeurde in de nacht van maandag 28 op dinsdag 29 december, rond 01.00 uur op de Berlagelaan in Almelo. Ze heeft afgelopen dinsdag aangifte gedaan, want eerder lukte het niet. Het is bij de Almelose (44) nog niet ingedaald wat haar is overkomen. Ze is letterlijk ‘misselijk van verdriet’. „Chelsea is hels doodgegaan.” En hoe meer de tijd verstrijkt, hoe bozer ze wordt. „En ze was zo’n lieverd.”