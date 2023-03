Leuke dingen doen: 9 x uittips in Almelo voor 10, 11 en 12 maart 2023

indebuurt.nlHet is weer bijna weekend, tijd om wat leuks te doen. Je kunt actief zijn tijdens NLdoet of je zakt lekker onderuit en geniet van musical, theater, toneel en gedichten. Dit zijn de uittips in Almelo voor het weekend van 10, 11 en 12 maart 2023.

NLdoet

Dit weekend is NLdoet, de landelijke actie van het Oranjefonds rondom vrijwilligerswerk. Ook in Almelo doen veel verenigingen en organisaties mee. Wil jij een paar uurtjes actief zijn voor het goede doel? Er zijn in Almelo tientallen acties waarbij jij je handen uit de mouwen kunt steken.

Film: Rose

In het filmhuis van Hof 88 draait vrijdag tweemaal de Deense film Rose, om 14.00 en 20.15 uur. In de herfst van 1997 nemen Ellen en haar man Inger mee op een busreis naar Parijs. Inger is de zus van Ellen, is schizofreen en woont in een inrichting. Eenmaal in Parijs blijkt Inger een verborgen agenda te hebben en betrekt ze iedereen in de zoektocht naar een belangrijk persoon uit haar verleden.

Brookertoneel

In Bornerbroek is ook dit weekend de voorstelling De bende van vier maal zeventig te zien. Op vrijdag 10 en zaterdag 11 maart om 19.30 uur in het Brookhoes. Er zijn ook nog uitvoeringen op 17 en 18 maart. De kaartverkoop verloopt via Marion Sulmann, 074 3841802.

De voorstelling van het Brookertoneel gaat over vier bewoners van een bejaardentehuis. De vier zijn ontevreden door alle bezuinigingen en het korten op hun pensioen. Ze besluiten daarom de bank te gaan overvallen.

The Prom

In het Theaterhotel Almelo vrijdag en zaterdag om 20.00 uur een voorstelling van een heel ander kaliber. Daar kun je kijken naar de musical The Prom, met musicalster Pia Douwes als Dee Dee Allen.

Vier uitgedoofde Broadway-sterren doen er alles om weer te gaan shinen en krijgen lucht van een relletje. Emma wil maar één ding: met haar vriendin en liefde Alyssa naar de Prom, het feestelijke eindejaarsbal van haar school. Maar dat ligt moeilijk in haar conservatieve woonplaats. De ouderraad blaast het hele feest af. De artiesten grijpen daarop hun kans om zelf weer in de spotlights te staan.

Servus brengt Creüsa

De Almelose muziektheatergroep Servus brengt deze vrijdag en zondag de musical Creüsa in Hof 88. Het is een eigen musical met een bijzonder verhaal en veel muziek, zang en dans. Leden hebben zelf voor een groot deel de muziek voor de voorstelling aangedragen: Door de wind, The Rose, Somebody to Love en You Raise Me Up. Beide avonden zijn uitverkocht, er is een wachtlijst voor vrijgekomen kaartjes.

Vincent van Gogh

In Hof 88 is zondag 12 maart om 14.30 uur een optreden van Calefax. Het concert heet Van Gogh’s Way to Go en is gemaakt in samenwerking met Van Gogh Museum en Muziekgebouw aan ’t IJ. De formatie Calefax brengt Van Gogh met muziek tot leven. Je ziet projecties met de kleinste details van zijn werk.

Bluebettes

Een swingend concert in de Kapelzaal van Hof 88. Zaterdag treden daar The Bluebettes uit Zwolle op met Do you wanna dance? Swingen op muziek van Tina Turner, Aretha Franklin, The Beatles, Elvis en vele andere grootheden uit de jaren zestig. Dus oefen nog even je hully gully en swing de pan uit.

Coverband N’Joy

Lekker meezingen met bekende nummers van vroeger. Een avondje vol soul, rock en disco zaterdag bij The Shamrock in Almelo. Vanaf 22.30 uur treedt daar de coverban N’Joy op. In de pauzes draait een dj.

Tussen de sterren

Op zondagmiddag 12 maart geeft Arnaldo Lopez vanaf 15.00 uur een gitaarconcert in het Natuurhus Almelo. Daar is nu een een expositie met foto’s van het heelal. De foto’s zijn gemaakt door drie leden van AstronA, het grootste deel door Arnaldo. Hij speelt muziek en vertelt tussendoor over zijn foto’s.

Cultuurnacht

De Almelose Cultuurnacht is terug van weggeweest. De zestiende editie is op zondag 12 maart bij Proeflokaal België. Er is cabaret van André Manuel, schrijver René Oskam leest voor uit eigen werk en er is muziek van Nol Havens, bekend van VOF de Kunst. De kaartverkoop gaat hard en vol is vol.

